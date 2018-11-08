Суд разрешил НАБУ изъять договоры покупки Ляшко квартиры и паркоместа в Киеве

Соломенский районный суд разрешил НАБУ изъять в нотариальном архиве договоры купли-продажи квартиры и паркоместа в Киеве, которые приобрел лидер Радикальной партии Олег Ляшко, в рамках дела о его незаконном обогащении.



Об этом говорится в судебных материалах.



В ходе досудебного расследования установлено, что Ляшко был владельцем объектов недвижимого имущества - квартиры общей площадью 449,5 кв. м и машиноместа в подземном паркинге площадью 23,6 кв. м.



У следствия возникла необходимость получения документов и информации относительно оснований приобретения Ляшко паркоместа и квартиры и обстоятельств их продажи в дальнейшем.



Кроме того, в ходе расследования возникла необходимость установления происхождения наличных денежных средств, задекларированных Ляшко за 2015 год, в размере 740 000 долларов, 90 000 евро, 890 000 гривен.



НАБУ ходатайствовало о временном доступе к документам частного нотариуса Киевского городского нотариального округа, который, как установлено, прекратил нотариальную деятельность.



Суд согласился с доводами НАБУ и разрешил изъять договоры купли-продажи недвижимости в Киевском нотариальном архиве.

