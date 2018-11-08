СМИ нашли «российский след» в семье директора НАБУ Сытника

Теща Директора НАБУ Артема Ситника Алла Зюбіна ненавидить українців і заперечує присутність російської армії на Донбасі. Про це повідомляє «Інформатор» з посиланням на власні джерела та відповідні аудіозаписи.



Видання повідомляє, що тесть і теща Артема Ситника Микола і Анна Зюбіни є громадянами Росії та постійно живуть в РФ та Білорусі.



«Микола Зюбін народився 13 грудня 1952 року у селі Михайлівка Балашовського району Саратовської області РФ. У цьому ж Балашовському районі він наразі зареєстрований і проживає. Алла Зюбіна, хоча й громадянка РФ, народилася на території Білорусі. На світ вона з’явилася 23 січня 1956 року у Могилевській області. Там вона володіє нерухомістю», – зазначається в матеріалі.



За даними авторів, батьки Ганни Ситник – вірні адепти Радянського Союзу і всього, що асоціюється з режимом Володимира Путіна. Вони гордяться комуністичним минулим РФ і ненавидять українців, яких вважають «хохлами».



Зокрема, редакція «Інформатору» володіє ексклюзивним аудіозаписом розмови з тещею Артема Ситника, яка на той момент перебувала у Білорусі. На ній невідома особа обговорює з Аллою Зюбіною «українське питання».



«На запитання, як ви ставитеся до анексії Криму Російською Федерацією, теща Ситника відповідає: «Позитивно. Звичайно ж, він і був російським. Я тільки за. Я підтримую Путіна, я підтримую Росію, я підтримую політику Росії загалом». Зюбіна переконана, що українці (за її версією – «хохли») ненавидять «всіх навколо». «Ви дивитеся українські телеканали? А я їх дивлюся кожен день. Ви знаєте, як вони ненавидять, вони просто поливають брудом, вони ненавидять і Білорусь, і Росію. Хохли всіх кругом ненавидять, вони люблять тільки себе», – наводить видання слова тещі Ситника.



Також на записі Алла Зюбіна говорить, що війну на Донбасі розв’язав президент України Петро Порошенко, а війська РФ не беруть участі у бойових діях на сході.



«Порошенко – кровопивця, який стільки людей погубив, розв’язав війну. Це вони самі, у них громадянська війна, вони один одного вбивають, а винні в цьому всі навколо, навіть Білорусь. Там (на сході України, – ред.) якраз воюють свої зі своїми. Російської Федерації там абсолютно немає. Там вільнонаймані. Російських військ там немає абсолютно, тому не треба до цього чіплятися. У них громадянська війна. Я вважаю, що люди Донбасу самі на референдумі повинні вирішити свою долю. І куди вони захочуть, туди нехай і приєднуються. Хоча Росії Донбас не потрібен, вона просто всім допомагає», – стверджує родичка Ситника.



Редакція «Інформатору» впевнена, що оприлюднені докази ставлять під сумнів законність перебування Артема Ситника на посаді директора НАБУ.

