Марчук сообщил о предложениях отказаться от Крыма, чтобы решить проблему Донбасса

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук сообщил о наличии предложений снять крымский вопрос с повестки дня, чтобы выйти на решение проблемы Донбасса.



"Я принимаю участие еще в двух международных платформах по Донбассу. На таких кофе-брейках говорят: "Евгений Кириллович, так если Украина официально откажется, но не то что откажется, а в общем снимет крымскую проблему, так это может быть очень серьезной платформой для решения вопроса на Донбассе", - сказал Е.Марчук в четверг в эфире телеканала "112 Украина".



При этом он подчеркнул, что с ним беседуют на эту тему "не частные лица".

