Рада приняла закон о снижении акциза на ввоз авто

Верховная Рада одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8487 об акцизе на автомобили. За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов из необходимых 226 на заседании в четверг, 8 ноября.

