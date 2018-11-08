Рада приняла закон о снижении акциза на ввоз авто
Верховная Рада одобрила новую модель налогообложения ранее ввезенных авто с иностранной регистрацией. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 8487 об акцизе на автомобили. За соответствующее решение проголосовали 250 народных депутатов из необходимых 226 на заседании в четверг, 8 ноября.
В частности, планируется ввести новую модель налогообложения акцизным налогом легковых моторных транспортных средств. В предлагаемой системе должна произойти смена налогообложения единицы объема двигателя транспортного средства на налогообложение единицы легкового транспортного средства.
Источник: Корреспондент
15:24