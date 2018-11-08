Украина за считаные недели получит 500 млн помощи от ЕС - Порошенко

Украина получит 500 млн макрофинансовой помощи Евросоюза в ближайшее время. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга в Хельсинки, передает корреспондент УНН.



"С вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом мы проговорили, что в ближайшее время, за считаные недели будет выделено 500 млн макрофинансовой помощи. Будет оказана помощь в сотрудничестве с Международным валютным фондом", - сказал Президент.



По его словам, на сегодня Украина испытывает большую помощь Европы.



Напомним, в сентябре Украина и ЕС подписали соглашение о предоставлении финансовой помощи Украине на 1 млрд евро.



Впоследствии в Минфине заявили, что Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от ЕС в сумме 500 млн евро осенью, а второй транш на такую ​​же сумму - весной 2019 года.



При этом рейтинговое агентство Fitch Ratings спрогнозировало, что Украина скорее всего получит первый транш в 500 млн евро от Евросоюза и гарантии Всемирного банка на 650 млн долл. после того, как Совет директоров МВФ примет решение относительно Украины. А первый транш по соглашению Stand-By с МВФ Украина может получить до конца года, в зависимости от сроков одобрения бюджета 2019 года.

