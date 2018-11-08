Рада на 9% повысит акциз на сигареты в 2019 году

Верховная Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторых других законодательных актов Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок некоторых налогов и сборов".



Об этом сообщает Еспресо.TV.



После неудачных попыток проголосовать законопроект поддержали 233 народных депутата.



Законопроект №9260 предусматривает увеличение ставки акцизного налога на табачные изделия с 1 июля 2019 года на 9% (прогнозный индекс потребительских цен в 2018 году).



Кроме того, предлагается установить нулевую ставку акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.



Также устанавливается, что нормы об изменениях в администрировании акцизного налога с горючего и спирта вступают в силу с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм - с 1 октября 2019 года.



Также в проекте закона предлагается повысить контроль за оборотом топлива. Для этого фактическое движение топлива отражать в Системе электронного администрирования реализации топлива (СЕАРП).

