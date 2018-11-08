Пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 24%

За январь-сентябрь 2018 года пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 23,9%, если сравнить с аналогичным периодом прошлого года и составил почти 15,6 млн человек.



Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.



"За первые 9 месяцев 2018 года пассажиропоток через аэропорты Украины вырос на 23,9% и составил почти 15,6 миллионов человек", – говорится в сообщении.



Также отмечается, что за январь-сентябрь 2018 года произошел существенный рост количества обслуженных пассажиров в основных аэропортах: Киев (Жуляны) – на 57,3%, Львов – на 46,6%, Запорожье – на 19%, Одесса – на 19, 3%, Харьков – на 18,1%, Борисполь – на 17,6% и Днипро – на 7,4%.



Кроме того, значительный прирост объемов пассажирских перевозок был зафиксирован в аэропортах городов Черновцы (на 55,3%) и Херсон (на 51,1%).

