Аваков: МВД не допустит провокаций на религиозной почве

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков вновь заверяет, что правоохранители не допустят провокаций на почве религиозной вражды. "Какую-либо ситуацию, где будут наниматься "титушки", боевики, мы будем пресекать. Это будет касаться и правых радикалов, и левых, любых радикалов. У правоохранителей достаточно сил, чтобы предупредить провокации на религиозной почве.



Даже если такие люди нацепят на себя со всех сторон трезубцы, но будут заниматься антигосударственными действиями (потому что такие действия являются антигосударственными), мы будем пресекать это", - рассказал глава МВД в эфире телеканала ТВА (Черновцы), сообщается на сайте канала в четверг.



По словам А.Авакова, в связи с началом процесса предоставления автокефалии православной церкви в Украине МВД особо указывает на недопустимость актов произвола и экстремизма на почве религиозной вражды или нетерпимости.



Он напомнил, что на праздник Покрова Пресвятой Богородицы была попытка религиозной провокации, когда в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре неизвестные пытались захватить территорию. Тогда полиция задержала около сотни человек.



А.Аваков также отметил, что встречался с представителями религиозных конфессий и обсудил вопросы возможных провокаций.



Кроме того, глава МВД призвал политиков не манипулировать религиозной тематикой, в частности, созданием объединенной Украинской православной церкви.

