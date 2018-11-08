Лося хотят удалить из Красной книги

Окружной административный суд Киева рассмотрит законность приказа Министерства экологии и природных ресурсов о внесении лося европейского в Красную книгу.



Об этом говорится в объявлении суда, опубликованном в парламентской газете "Голос України", передают Українськi Новини.



Указано, что 26 ноября в 14:15 суд рассмотрит дело по иску охотничьей фирмы "Метос" (Вышгород, Киевская область).



Она требует отменить приказ Минэкологии от 19 декабря 2017 года о внесении лося в Красную книгу Украины.



Как сообщали Українськi Новини, Министерство экологии и природных ресурсов внесло лося европейского в Красную книгу Украины соответствующим приказом на основании решения Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины.



Ранее Министерство экологии и природных ресурсов утвердило лимиты на отстрел 160 лосей в текущем охотничьем сезоне, которые теряют действие со вступлением в силу данного приказа.

