CNN: спецпрокурор США начал готовить итоговый отчет по делу о "вмешательстве" России

Сотрудники аппарата спецпрокурора США Роберта Мюллера, проводящего расследование в отношении предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы, вскоре могут завершить разбирательство и уже приступили к составлению окончательного отчета. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на источники.



По их данным, отчет будет сначала представлен главе минюста США, который затем должен решить, публиковать ли его. В настоящий момент обязанности министра юстиции и генпрокурора США исполняет Мэтью Уитэкер, который временно заменил Джеффа Сешнса, уволенного в среду. Как отмечает CNN, не исключено, что Уитэкер согласится опубликовать доклад Мюллера лишь частично. Уитэкер после отставки Сешнса стал куратором расследования в отношении РФ и непосредственным начальником Мюллера.



Как отмечает CNN, президент США Дональд Трамп и команда его юристов в настоящее время готовят письменные ответы на вопросы, которые сотрудники аппарата Мюллера хотят задать главе Белого дома в связи с подозрениями о возможном сговоре его помощников с представителями РФ. Согласится ли Трамп лично встретиться с Мюллером для дачи показаний, пока окончательно не ясно, сообщает канал.



Источники CNN также сообщили, что аппарат Мюллера в последнее время сосредоточил свое внимание на контактах Роджера Стоуна - бывшего советника Трампа в период предвыборной гонки 2016 года. Стоуна, в частности, подозревают в связях с сайтом WikiLeaks, публикующим секретные документы. Мюллер запросил у юристов Трампа данные по ряду встреч Стоуна, а также сведения о совершенных им телефонных звонках и визитах, отмечает телекомпания.



