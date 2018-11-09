МВД ДНР предотвратило подрыв ЛЭП

Сотрудники МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обезвредили взрывное устройство, установленное на опоре линии электропередачи в районе поселка Новый Свет Старобешевского района. Об этом в четверг сообщили в пресс- службе министерства внутренних дел ДНР.



"В районе поселка городского типа Новый Свет стражи порядка обезвредили самодельное взрывное устройство, установленное на опорах ЛЭП", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.



По данным ведомства, в настоящее время МВД устанавливает причастных к изготовлению и установке устройства лиц.



Поселок Новый Свет расположен примерно в 20 км к юго-востоку от Донецка и около 30 км к востоку от линии разграничения сторон. Неподалеку работает Старобешевская ТЭС - крупнейший в ДНР энергетический объект.

