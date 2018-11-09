Лукашевич призвал ответить на проявления украинского национализма

Проявления украинского радикального национализма выходят за пределы Украины, необходима неотложная коллективная реакция, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.



По его словам, радикальный украинский национализм набирает все новые обороты, растет число нападений на активистов и политиков, журналистов и православные храмы. Он отметил, что по данным мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине, с мая по август 2018 года количество нападений на журналистов в стране выросло более чем на 200 %.



"Проявления украинского радикального национализма выходят за пределы Украины. Сегодня с ним можно столкнуться на улицах мирных европейских городов. От него страдают люди, весьма далекие от политики: так, 2 ноября двое украинских неонацистов, выкрикивая ксенофобские лозунги, избили в метро Рима мужчину за его внешность. Нападавшие демонстрировали фашистские приветствия и выкрикивали расистские лозунги. Пострадала и вступившаяся за избитого женщина", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.



Он отметил, что все эти тенденции весьма тревожны и требуют неотложной коллективной реакции.



"Удивлены молчанием государств-участников ОБСЕ по этим сюжетам. Неужели политика перевешивает принципы? Ожидаем от Спецмониторинговой миссии ОБСЕ на Украине соответствующего тематического доклада", — добавил постпред.

