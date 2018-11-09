Касперский призвал начать переход от кибербезопасности к концепции "кибериммунитета"

Подход к защите информационных систем требует кардинального пересмотра, учитывая стремительный рост числа вредоносного программного обеспечения и те вызовы, с которыми сталкивается в настоящее время индустрия кибербезопасности. Такое мнение высказал в четверг ТАСС один из основателей "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, принявший участие в работе V Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском городе Учжэнь (восточная провинция Чжэцзян).



"Индустрия развивается и меняется с каждым годом. Сегодня мы имеем дело с вызовами, которые невозможно было представить еще пять-семь лет назад. Экспонентно растет число вредоносного ПО, сейчас мы собираем более 380 тыс. уникальных видов вредоносных файлов в день. Меняются и запросы рынка", - сказал он.



По словам Евгения Касперского, мир переживает сейчас новый виток промышленной революции, стремительно расширяется рынок интернета вещей, меняя каждую отрасль экономики: производство, сельское хозяйство, городскую инфраструктуру, торговлю, транспорт и многое другое. "Растет масштаб и сложность угроз в промышленной среде, где необходим точечный, индивидуальный подход к каждому предприятию и каждой отдельной автоматизированной системе управления технологическим процессом. Наконец, по всему миру на государственном уровне растет внимание, уделяемое критической информационной инфраструктуре, чему я очень рад. Думаю, что защита всех этих сфер будет в центре нашего внимания в ближайшие годы", - рассказал он.



В одном из своих докладов на конференции Касперский обратил внимание на то, что в нынешних условиях необходимо начать переход от кибербезопасности к концепции "кибериммунитета". Как пояснил ТАСС Касперский, термин "кибериммунитет" объясняется довольно просто. По его словам, стоимость кибератаки должна быть больше нанесенного ущерба.



"Я вижу только один способ достичь такого эффекта. Необходимо кардинально изменить подход к защите информационных систем, закладывая безопасность еще на уровне архитектуры системы, а не в качестве надстройки над ней, как это происходит сейчас. Этот принцип нам уже удалось применить для защиты продуктов интернета вещей. Будем развивать его и масштабировать дальше", - сказал он.



V Всемирная конференция по управлению интернетом в этом году проходит с 7 по 9 ноября под лозунгом "Создание цифрового мира со взаимным доверием и совместным управлением - строительство сообщества единой судьбы в киберпространстве". В этом масштабном мероприятии с 2014 года ежегодно принимают участие руководители отвечающих за регулирование киберпространства ведомств, ведущие отраслевые эксперты, представители международных организаций, научно-исследовательских центров, а также топ- менеджеры занимающихся интернет-технологиями компаний со всего мира.

