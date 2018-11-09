Замгоссекретаря США назвал приоритетные задачи Вашингтона в Сирии

Администрация США ставит перед собой в Сирии три приоритетные задачи. Об этом заявил в четверг на конференции в вашингтонском Институте Ближнего Востока заместитель госсекретаря США по политическим делам Дэвид Хейл.



"В Сирии у нас три ключевых приоритета. Это устойчивый разгром ИГ, который требует не только победы на поле боя, но и стабилизации, чтобы ИГ не могла вернуться. Затем - военное присутствие Ирана и его ставленников, что является существенным фактором нестабильности и конфликта в Сирии и регионе [в целом]. Кроме того, мы хотим, чтобы прогрессировал политический процесс в Сирии, так как без него Сирия не добьется стабильности, безопасности и [экономического] процветания", - сказал заместитель главы внешнеполитического ведомства.



"Наряду с этим Сирии, конечно, придется положить конец поддержке терроризма и проверяемым образом уничтожить свои арсеналы оружия массового уничтожения и программы [их создания] или сдать их. Это имеет важнейшее значение для создания условий безопасного <...> возвращения беженцев и вынужденных переселенцев", - добавил американский дипломат.

