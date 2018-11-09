"Активисты" хотят изгнать Антона Геращенко из комиссии по расследованию нападений

8 ноября, во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады по изучению фактов нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, "активисты" потребовали исключить из ее состава нардепа из "Народного фронта" Антона Геращенко. Об этом сообщает "Интерфакс".



По словам подруги Гандзюк Марины Хромых, Антон Геращенко не должен входить в состав ВСК, так как он после нападения на Екатерину Гандзюк "тиражировал информацию о причастности к нападению человека, которого ложно в этом подозревали".



Другие члены комиссии, правда, идею "активистов" не поддержали. По словам главы ВСК Борислава Березы, состав временной следственной комиссии утверждает Верховная Рада, поэтому никого из ее членов не могут отстранить от работы.



Сам Антон Геращенко заявил, что распространял информацию о причастности невиновного подозреваемого так как он придерживался официальной версии следствия, актуальной на тот момент.



Отметим, что в следующий раз временная следственная комиссия Верховной Рады по изучению фактов нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк и других "активистов" соберется 15 ноября. Кроме того, в этом месяце ВСК проведет выездное заседание в Херсоне.



Напомним, помощницу мэра Херсона "активистку" Екатерину Гандзюк, на которую напали 31 июля и которая скончалась 4 ноября, похоронили 7 ноября.

