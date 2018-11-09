В ДНР считают призыв бойкотировать выборы двойными стандартами Запада

Призыв посольства США на Украине бойкотировать выборы глав и парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик демонстрирует суть двойных стандартов Запада, заявила в четверг полпред ДНР в контактной группе по Донбассу, исполняющая обязанности главы МИД республики Наталья Никонорова.



Ранее посольство США в Киеве на своей странице в Facebook разместило пост, в котором обратилось к жителям востока Украины с призывом бойкотировать выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР.



"Повышенное внимание к теме выборов в республиках и стремление любыми способами создать вокруг них ореол нелегитимности со стороны Киева и его западных спонсоров крайне показательно демонстрируют всю суть двойных стандартов", — говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.



Никонорова подчеркнула, что выборы – это "центральный институт демократии" и призыв их бойкотировать со стороны страны, "позиционирующей себя оплотом демократии, особенно впечатляет".



"Также недоумение вызывают попытки призвать Российскую Федерацию каким-то образом повлиять на предстоящие выборы. Напомним, что республики самостоятельно принимают решения относительно своей внутренней политики, включая и решение о проведении выборов глав и парламентов", — отметила Никонорова.



Она призвала Киев и "его партнеров" в случае возникновения каких-либо вопросов относительно ДНР и ЛНР обращаться напрямую к представителям республик.



Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

