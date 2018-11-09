Третий фильм "Kingsman" лишился главного героя

Третья часть франшизы "Kingsman" лишилась главного героя. Актер Тэронг Эджертон, сыгравший агента Эггси, не появится в новом фильме. Об этом пишет Yahoo.



Агент Эггси появлялся в фильмах "Kingsman: Секретная служба" и "Kingsman: Золотое кольцо". Однако в третьей части Эджертон не участвует.



"Даже не знаю, можно ли об этом говорить. Это не значит, что я больше вообще не появлюсь в "Kingsman". Мы активно работаем с Воном, просто в этом путешествии во вселенную "Kingsman" я не участвую", - отметил он.



Также актер подчеркнул, что режиссер уже работает над новой частью серии. По его словам, "она просто прекрасна". Что касается персонажа Эггси, то он должен появиться в будущих частях.





