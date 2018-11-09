Правозащитник рассказал об опасности возрождения нацизма на Украине

Нацизм, возрождающийся на Украине, представляет опасность для России, заявил в интервью РИА Новости президент международного правозащитного движения "Мир без нацизма" Борис Шпигель.



"Сегодня Украина стала нацистским государством. Там эта идеология открыто пропагандируется и поощряется правительством. Парламент Украины принял закон, устанавливающий лозунг украинских националистов "Слава Украине!" как официальное воинское приветствие, его поддержал 271 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Возродившийся нацизм на Украине опасен для России тем, что мы соседние государства. А вирусы, в том числе политические, распространяются, как известно, быстро", — сказал он.



По словам Шпигеля, главная угроза возродившегося на Украине нацизма также в том, что сейчас там происходит радикальная смена государственного устройства, пропагандируются идеи превосходства одних народов над другими.



"В Украине сейчас преследуются и евреи. Украина находится под влиянием Польши, Литвы, она провозглашает верховенство народа этих стран над другими, например над румынами. Именно по этой причине закрылось венгерское посольство в Киеве. Вряд ли правительство Украины спросило у своего народа, хочет ли он жить в фашистском государстве. Вызывает негодование то, что они установили в центре Киева памятник лидеру и организатору украинского националистического движения на Западной Украине Степану Бандере, снесли Сквер мира и на его месте установили бюст Симону Петлюре – украинскому идеологу левонационалистических взглядов", — сказал Шпигель.



Он добавил, что активисты "Мира без нацизма" провели социологическое исследование среди молодых людей, проживающих на Украине, и выяснили, что подавляющее большинство из них после окончания учебы уезжает из страны в поисках работы, они не желают жить в фашистском государстве.

