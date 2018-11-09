В ЛНР началось досрочное голосование на выборах главы и депутатов

Досрочное голосование на выборах главы и депутатов началось в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщили в пятницу РИА Новости в Центральной избирательной комиссии ЛНР.



Ранее ЦИК ЛНР сообщала, что 9 ноября в республике стартует процедура досрочного голосования для избирателей, которые по уважительным причинам не имеют возможности посетить свой избирательный участок. Досрочное голосование продлится в ЛНР до 10 ноября.



"В 8.00 (9.00 мск — ред.) в Луганской народной республике открылись участки для предварительного голосования", — сообщили в ЦИК ЛНР.



Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.

