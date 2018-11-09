ФРС США оставила базовую ставку на уровне 2-2,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам двухдневного заседания приняла решение сохранить процентную ставку по федеральным кредитным средствам на уровне 2-2,25% годовых. Об этом говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), пишет Интерфакс.



Решение о сохранении параметров денежно-кредитной политики было принято единогласно всеми восемью членами FOMC во главе с председателем ФРС Джеромом Пауэллом. Следующее заседание комитета намечено на 18-19 декабря.



Согласно ожиданиям большинства участников рынка, на последнем в этом году заседании ЦБ может повысить процентные ставки. Фьючерсный рынок указывает на почти 80% вероятность такого развития событий.



Решение FOMC совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка. "Информация, полученная после сентябрьского заседания FOMC, указывает на продолжающееся укрепление рынка труда и сильные темпы роста экономической активности", - говорится в сообщении.

