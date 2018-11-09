Автоперевозчики требуют увольнения руководства Укртрансбезпекы

У вівторок, 7 листопада, автомобілісти з усієї України блокували центральні вулиці столиці та пікетували урядовий квартал. Як повідомили кореспонденту «Кримінального огляду» активісти з ГО «АвтоЄвроСила», окрім питань з євробляхами, однією з вимог протестувальників було звільнення голови «Укртрансбезпеки» (ДСБТ) М.В. Ноняка – за систематичну корупційну діяльність, що розвалює галузь та ускладнює життя автомобілістам взагалі, і автоперевізникам, зокрема.



Що саме інкримінують Ноняку – розібрались нещодавно кореспонденти антикорупційної ініціативи в своєму розслідуванні, опублікованому на порталі Медіум.



Так, найбільше обурення автоперевізників викликає створення в Україні чорного ринку дозволів на транспортні автоперевезення по території іноземних країн. Журналісти привели розрахунки фахівців ГО «Український транспортний союз» та ГО «Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури», за якими об’єм вторинного ринку міжнародних дозволів досягає 10 млн. євро, а вартість одного дозволу, за умови штучного дефіциту, коштує 300-700 євро. Тоді як офіційна ціна дозволу коштує менше 2-х євро! Різниця ж, за свідченням експертів, осідає в кишенях Ноняка і його поплічників.



Така ситуація, як з`ясувалося, виникає за свідомого сприяння і цілковито лежить на совісті керівництва ДСБТ. Крім того, плутанина із квотами та дозволами, що її створює «Укртрансбезпека», істотно дратує наших сусідів з інших країн, які зі своєї сторони, також знижують квоти на перевезення по їх території, тим самим збільшуючи дефіцит і попит на чорному ринку.



Крім того, в статті згадали численні скарги на тотальне хабарництво при призначенні керівників регіональних підрозділів, кричущу некомпетентність нових інспекторів, незаконне звільнення тих, хто відмовляється платити данину нагору, систематичне підробляння даних про вагу машин, тощо.



Все це разом б`є по репутації та кишені українських перевізників, і ставить автотранспортну галузь на межу виживання.



Що стосується головної проблеми – торгівлі чорними дозволами, у згаданому розслідуванні журналісти навели три основні схеми, за якими відбувається штучне створення ажіотажу і формується ситуація з дефіцитом дозволів.



Так, перша схема – це продаж дозволів на найбільш популярні напрямки (Польща, Румунія, Італія, Угорщина) своїм перевізникам, що призводить до їх відсутності та дефіциту для інших бажаючих. Насправді, ці «зайві дозволи» не використовуються власниками, а перепродаються іншим перевізникам за ринковою ціною.



В другій схемі фігурують вже пусті бланки, які видаються на підставні фірми. Фактично чистий дозвіл роздруковується на будь-яку компанію, хто готовий заплатити ринкову ціну і кому терміново потрібно їхати закордон. Згідно з отриманої інформації існують випадки, коли підприємство оптом скуповує дозволи та використовує їх в той момент, коли квота міжнародних дозволів використана в повному обсязі і утворюється штучний попит.



І, нарешті, третя схема – це коли використані бланки не утилізуються, а потрапляють на вторинний ринок, де перепродаються знову. Саме таку крупну схему по незаконному знищенню, а насправді – зникненню більш як 400 тисяч бланків нещодавно розкрила комісія Мінінфраструктури, про що був складений офіційний рапорт і повідомлене керівництво Мінінфраструктури, СБУ, Прокуратури.



Проте, як зазначається в розслідуванні, жодних правових наслідків для керівництва «Укратрансбезпеки» це викриття не спричинило. Більше того, існує інформація, що кримінальну справу планують злити, а керує прикриттям Ноняка та його команди ніхто інший, як голова ВР Андрій Парубій, з яким Ноняк пліч-о-пліч виборював демократичне антикорупційне майбутнє для Українців на останньому Майдані, і зв’язками з яким головний трансбезпеківець так пишається в соцмережах.



У статті наведена думка фахівців, що таке відверте потурання корупції в «Укртрасбезпеці» загрожує не лише знищенню вітчизняної автотранспортної галузі, але й різким скороченням імпорту-експорту, масовим закриттям підприємств, а відтак – збільшенням інфляції та економічним занепадом для всієї країни.



Наостанок, в статті пролунало чітке попередження, що якщо не будуть почуті вимоги автоперевізників і корумповане керівництво «Укртрансбезпеки» не звільнять, то фурами безстроково перекриють не тільки центр, але й все місто, і тоді столицю очікує справжній транспортний колапс.

