Псевдовыборы на Донбассе будут использованы для давления на украинскую власть – глава СБУ

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что попытка легитимизации незаконных выборов в неподконтрольных отдельных районах Донецкой и Луганской областей будет использована для дальнейшего принуждения украинской власти российскими агентами влияния к переговорам с якобы законно выбранными главами ОРДЛО.



"Мистификация легитимности псевдовыборов в ОРДЛО крайне необходима для внутренней пятой колонны России, которая сегодня действует в Украине", - сказал В.Грицак на брифинге в Киеве в пятницу.



По его словам, в Украине есть очень много общественных организаций, действующих в интересах страны-агрессора. Эти организации формально работают в рамках несовершенного украинского законодательства.



"По задумке Кремля, псевдовыборы должны стать основанием для российских агентов влияния в Украине требовать от украинской власти сесть за стол переговоров с избранными якобы свободным волеизъявлением представителями террористических организаций", - заявил глава украинской спецслужбы.



"Псевдовыборы должны стать спусковых крючком для широкого наступления под руководством и за средства Кремля пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу", - подчеркнул В.Грицак.



Незаконные выборы на оккупированных территориях Донбасса запланированы на 11 ноября.

