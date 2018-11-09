Цена на нефть упала до минимума за полгода

Мировые цены на нефть на торгах в пятницу, 9 ноября, ускорили снижение на опасениях излишка топлива на мировом рынке.



Так, январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:05 подешевели на $0,63 (0,89%) - до $70,02 за баррель. Ранее в ходе сессии котировки впервые с 10 апреля опускались ниже $70 за баррель.



Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,5 (0,82%) - до $60,17 за баррель.



С начала недели Brent подешевела на 3,85%, WTI - на 4,7%. Обе марки готовятся завершить в минусе пятую неделю подряд.

