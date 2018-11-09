Россия могла вмешиваться в работу GPS во время учений НАТО - СМИ

Российские спецслужбы подозреваются во вмешательстве в работу спутниковых навигационных систем во время недавно завершившихся учений НАТО.



Об этом сообщает Yle.



"Подозревается, что Россия вмешивалась в работу спутниковых навигационных систем во время недавно завершившихся учений НАТО", - говорится в сообщении.



Как сообщает Yle, Центр авианавигации Финляндии предупреждал летчиков о вмешательстве в систему на этой неделе.



На территории Финляндии предупреждение касалось территории от северных районов Рованиеми до норвежской границы и к востоку от Киттиля до российской границы.



Норвежский новостной портал Barents Observer сообщил, что власти Норвегии предупреждали о вмешательстве в GPS в конце октября, когда начались учения НАТО Trident Juncture.



Как сообщалось, в Норвегии с 25 октября по 7 ноября прошли самые большие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture - 2018.



В масштабных учениях участвовали войска 29 стран-членов Альянса, а также Швеции, Финляндии, Украины, Грузии и Иордании. Всего в воздухе, на суше и на море - около 50 тысяч личного состава. К Trident Juncture были привлечены 65 кораблей, 250 военных самолетов и около 10 тысяч единиц техники.

