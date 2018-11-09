Нардепы ушли работать в комитетах, следующее заседание Рады состоится 20 ноября

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла пленарное заседание парламента в пятницу.



Она напомнила оставшиеся в сессионном зале парламентариям, что на следующей неделе народные депутаты работают в комитетах, комиссиях и фракциях, а следующее пленарное заседание состоится 20 ноября.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", к завершению пятничного пленарного заседания в сессионном зале осталось менее 30 парламентариев.

