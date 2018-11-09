На заседании Совета ЕС обсудят Украины

Еврокомиссар Йоханнес Хан во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве заявил, что вопрос Украины внесут в повестку дня следующего заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, передает корреспондент УНН. "Хочу сказать, что Украина в течение нескольких месяцев не то чтобы не обсуждалась, но международное внимание было сконцентрировано на других вещах.



Теперь это внимание вернулось, не совсем положительным образом", - сказал Ган.



По его словам, внимание со стороны международных партнеров возвращается в не совсем позитивном ключе на фоне событий на Востоке Украины и в Азовском море.



"Украина будет в повестке дня следующего заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Но я все же думаю, что это хорошо, потому что теперь международное сообщество вновь внимательно следит за Украиной", - отметил Еврокомиссар.

