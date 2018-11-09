Хан указал Гройсману на регресс в реформах

Еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил о необходимости проведения Украиной реформ в ряде сфер: энергетике, экономике и борьбе с коррупцией. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Владимиром Гройсманом в пятницу, 9 ноября, в Киеве. сообщает Интерфакс-Украина.



"Есть некоторые сферы, где наблюдается определенный регресс в нашем сотрудничестве с вашей стороны. Я думаю, тут наша позиция ясна. В энергетике мы не видим возможности оставить все без изменения", - сказал Хан.



По его словам, также Украине необходимо продолжать борьбу с коррупцией.



Вместе с тем, Хан поблагодарил Гройсмана и правительство за проведенные реформы, в частности, здравоохранения, государственной службы, децентрализации и образования.



"Были проведены не всегда популярные вещи, в частности, что касается повышения тарифов для населения, что позволило достичь соглашения с МВФ, что открыло путь для макрофинансовой помощи ЕС", - добавил еврокомиссар.



Он также отметил успехи Украины в сфере приватизации.