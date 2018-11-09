У пресс-секретаря ГПУ в метро украли бутерброды

Пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко заявил, что у него в метро украли пакет с бутербродами. Инцидент произошел утром в пятницу, 8 ноября, рассказал Лысенко на своей странице в Facebook.



Однако, полковник утверждает, что не обижен на воров и надеется, что украденные бутерброды спасут кому-то жизнь.



"Сегодня утром в метро у меня кто-то из сумки украл бутерброды. Может это кому-то спасет жизнь. Вообще не обижен", - написал Лысенко.



По его предположению, кража произошла в вагоне между станциями Бориспольская и Печерская.



Пост Лысенко в соцсети вызвал целую волну комментариев. Многие комментаторы предположили, что воры перепутали бутерброды с пачкой денег.

