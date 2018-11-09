На выходных небольшое похолодание придет только на восток и северо-восток Украины

В ближайшие сутки, 10 ноября, погоду в Украине по-прежнему будет определять поле повышенного атмосферного давления, сохранится сухая погода, ночью и утром с туманами, температура пока что не изменится, лишь на востоке и северо-востоке страны днем немного снизится, сообщает Укргидрометцентр. Без осадков, ночью и утром на большей части территории Украины туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.



Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, в западных областях и на крайнем юге 0-4 тепла; днем 5-10° тепла, на Закарпатье, в Одесской области и Крыму до 14°, в восточных, Сумской и Черниговской областях 1-6° тепла.



В Киеве - без осадков. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 0°, днем 7-9° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 10 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 19,6 градусов тепла в 2010 году, самая низкая ночью – на отметке 12,2 градусов мороза в 1897 году.



В воскресенье, 11 ноября, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 1-6° тепла; в западных областях и на крайнем юге страны ночью 2-7° тепла, днем 7-14°.



В Киеве - без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 3-5° .

