В Лондоне повесили плакаты в знак благодарности России за «BЯexit»

В Лондоне группа активистов Proud Bear разместила билборды с фотографией президента России Владимира Путина, чтобы отпраздновать «вклад» России в выход Великобритании из Евросоюза. Объявление о начале праздничной кампании размещено в Twitter-аккаунте группы.



Активисты выкупили три рекламных щита. На двух плакатах, помимо фотографий Путина, есть слоганы «Давайте праздновать красно-бело-голубой BЯEXIT» и «BЯEXIT означает BЯEXIT». Буква R в слове Brexit заменена на русскую «Я». На третьем билборде изображен бывший глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон с российскими флагами и надписью «Спасибо тебе, BOЯIS».



На сайте Proud Bear говорится, что группа состоит из сотрудников российской военной разведки, которые «годами помогают народу Англии освободиться от Евросоюза и демократических выборов». «Группа надеется противостоять недавней необоснованной негативной огласке в отношении агентов ГРУ, размещая рекламные объявления, в которых подчеркивается их роль в освобождении Британии от Евросоюза», — указано в заявлении Proud Bear.​ Группа собирает средства на аренду одного из самых больших цифровых экранов в центре Лондона на станции Ватерлоо, чтобы разместить там свои плакаты.



Изданию Reuters удалось связаться с членами группы, которые прислали заявление на русском и пояснили, что «группа обеспокоена состоянием российской демократии и выступает против авторитарных тенденций Москвы». Представители отказались говорить, кто именно стоит за этой акцией. После публикации Proud Bear назвали Reuters медиа, которое публикует фейковые новости, и подчеркнули, что читают только Sputnik и Russia Today.



Решение о выходе Великобритании из Евросоюза было принято на референдуме 23 июня 2016 года. Отказ от членства в ЕС поддержали более половины проголосовавших.



В марте британские власти обвинили Россию в причастности к отравлению бывшего полковника разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Позднее были названы имена предполагаемых отравителей — ими оказались некие Александр Петров и Руслан Боширов. Москва все обвинения отрицает.

