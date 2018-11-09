Названа самая безопасная для туристов страна

Сотрудники британской ассоциации потребителей Which? составили рейтинг самых безопасных стран для путешествий. Полный список опубликован на официальном сайте Which?.



Специалисты проанализировали 20 самых популярных туристических направлений по четырем критериям: уровень преступности, угроза здоровью, вероятность теракта и стихийных бедствий. Самой безопасной страной по всем параметрам стала Исландия.



За ней следуют ОАЭ. Однако в этой стране вероятностью теракта оказалась выше. На третьем месте — Сингапур, далее Испания и Австралия.



Самые неблагоприятные для туристических поездок места — это Турция и Южная Африка. В этих странах отмечается высокий уровень преступности, а также угроза заражения вирусами.

