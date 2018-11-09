Порошенко раскрыл секрет силы и успеха украинцев

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский язык является залогом силы и успеха народа. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



В праздничном поздравлении по случаю Дня украинской письменности и языка, который отмечается 9 ноября, Порошенко объяснил, что сила и мощь Украины заключается не только в «высокооснащенных вооруженных силах и развитой экономике». «Я твердо убежден — сила и мощь нашего государства еще и в украинской книге, украинском кино, в украинской музыке, в украинских песнях и, главное, — в украинском языке», — написал Порошенко.



Президент Украины добавил, что язык является самой сущностью украинской идентичности. «Сейчас мы наконец утверждаем украинский язык — залог силы и успеха нашего народа», — заявил Порошенко.

