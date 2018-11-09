Грузовик протаранил авто нардепа Лещенко, есть пострадавшие

В Киеве на большой окружной дороге произошло ДТП с участием авто нардепа Сергея Лещенко. Как сообщают очевидцы, грузовик протаранил легковушку нардепа, передает УНН.



По словам очевидцев, грузовик протаранил легковушку, когда та остановилась на обочине.



После столкновения грузовик съехал в кювет и перевернулся. Сейчас на месте ДТП работают медики.



"Оказывают помощь водителю грузовика", - сообщили очевидцы.



Также стало известно, что в ДТП пострадала помощница нардепа.

