Украинский премьер и министр энергетики США проведут встречу в понедельник в Киеве

В понедельник, 12 ноября, премьер-министр Украины Владимир Гройсман проведет встречу с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Риком Перри.



Как сообщает в пятницу пресс-служба Кабмина Украины, встреча состоится в понедельник утром в Доме правительства (Киев).



2 ноября газета "Хилл" со ссылкой на распространенный министерством энергетики США пресс-релиз писала о том, что Р.Перри посетит Украину и Польшу. "Во время поездки Р.Перри встретится с экспертами в области ряда тем, включая ядерную энергетику и кибербезопасность", - говорилось в опубликованной тогда информации.



Как уточняла газета, поездка министра энергетики США пройдет в рамках реализации усилий президента Дональда Трампа по привлечению Украины и Польши к поиску альтернатив покупке угля и природного газа из России.



В связи с этим "Хилл" приводит прошлогоднее заявление Р.Перри: "В последние годы Киев и многие страны Восточной Европы зависели от России и полагались на нее в обеспечении отопления. Сейчас это меняется".



"США могут предложить Украине альтернативу, мы рады сообщить, что так и поступим", - добавил министр.



Министерство проинформировало, что Р.Перри также посетит Венгрию и Чехию.

