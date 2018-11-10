Оперный певец Владимир Гришко в 58 лет снова стал папой

Владимир Гришко – единственный украинский оперный певец, который 44 раза исполнял главные партии в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. В его послужном списке – дуэты с Лучано Паваротти, Андреа Бочелли и Монсеррат Кабалье. 9 ноября артист дает концерт, приуроченный 35-летию творческой деятельности.

«Так совпало в моей жизни, что к юбилею творческой деятельности у меня родился сын. Я настолько тронут этим событием! Мы давно молили об этом Бога. И вот у меня родился сынок, маленький маэстро. Я очень счастлив!», – рассказал Владимир Гришко в прямом эфире программы «Утро с Интером с 7.00 до 10.30».

Концерт к творческому юбилею Гришко даст в Киеве и посвятит его творчеству Муслима Магомаева. «Это будет неординарное событие: 2 отделения, 25 песен Муслима Магомаева с прекрасным симфоническим оркестром, – рассказывает Владимир. – Концерт посвящен великому, легендарному мэтру, который очень любил Киев. Когда Магомаев приезжал сюда, он говорил: «Я здесь особенно готовлюсь к концертам, потому что в Украине даже петухи поют в тональности».

Билеты на концерт «Ты моя мелодия» раскупили задолго до премьеры. Гришко шутит, что ему теперь придется просить дирекцию оперного театра открыть оркестровую яму, чтобы на выступление могли попасть его родственники и все желающие.

А еще Владимир Гришко – постоянный участник благотворительного аукциона «Интер – детям». В студии «Утра с Интером» он передал на аукцион новый лот – футболку с автографом: «Это футболка с моей фотографией. Заверяю вас, кто приобретет этот лот, будет петь, как маэстро Гришко». Сувенир от народного артиста Украины уже можно купить на сайте deti.inter.ua.