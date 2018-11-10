Порошенко не принял заявление Луценко об отставке

Президент Украины Петр Порошенко вернул генеральному прокурору Юрию Луценко заявление об отставке, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации главы государства. "Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов при рейтинговом голосовании) и перед ним стоят важные задачи", — приводит слова пресс-службы интернет-издание "Украинская правда".

Луценко в эфире украинского телеканала "Прямой" подтвердил, что останется в должности в связи с таким решением президента. "Сказать, что это (решение Порошенко – ред.) приносит мне радость или горе… Не знаю, наверное, это (решение – ред.) продлевает мою ответственность и я буду работать максимально", — сказал глава Генпрокуратуры.



Он пообещал в случае острого общественного возмущения вновь предложить отправить его в отставку и покинуть пост генпрокурора, если президент и парламент дадут на это свое согласие.



Во вторник Луценко, выступая в Верховной раде с отчетом о расследовании убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, заявил о намерении написать заявление об отставке. Он обосновал свое решение обвинениями в адрес правоохранителей в недобросовестном расследовании.



Позднее депутаты не поддержали отставку генпрокурора в ходе тестового голосования — "за" проголосовали 38 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. По мнению Луценко, те, кто не поддержал отставку, положительно оценивают его работу на должности генпрокурора. Позже его пресс-секретарь Ларисы Сарган сообщила, что Луценко передал Порошенко заявление об отставке.

