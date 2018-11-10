Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию вокруг Азовского моря

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят 19 ноября в Брюсселе ситуацию вокруг Азовского моря, заявил в пятницу в Киеве еврокомиссар по вопросам расширения Йоханнес Хан.



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"Ситуация вокруг Азовского моря является важной частью нашей повестки, включая дискуссии министров иностранных дел через десять дней в Брюсселе на следующем заседании совета по иностранным делам", — заявил он, выступая на церемонии подписания ЕС и Программой развития ООН плана объемом 50 миллионов евро по поддержке Восточной Украины. Запись выступления распространила пресс-служба ЕК.



Ранее Европарламент принял резолюцию по ситуации в Азовском море, в котором содержалось предложение "предпринять необходимые шаги для внесения предложения о том, чтобы мандат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине распространялся на новый район напряженности в Азовском море", а также призыв предусмотреть, при необходимости, усиление санкций.



Одной из тем совета ассоциации ЕС и Украины, проведение которого намечено в декабре с участием украинского премьера, станет возможная помощь Киеву со стороны ЕС в связи с ситуацией в Азовском море, сообщала ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.



В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала российский траулер "Норд", выдвинув против его капитана обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". В августе в херсонском порту задержали российский танкер "Механик Погодин".



Российские власти сочли действия Киева "морским терроризмом" и ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря.

