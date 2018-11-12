В "ЛНР" заявили о "победе" Пасечника на "выборах"

Исполняющий обязанности главы самопровозглашенной "ЛНР" Леонид Пасечник победил на "выборах". Об этом сообщают сепаратисткие СМИ со ссылкой на главу местной "избирательной комиссии" Елену Кравченко в понедельник, 12 ноября.



Утверждается, что Пасечник набрал 68,3% голосов. За Олега Коваля проголосовало 16,55% избирателей, за Наталью Сергун – 7,95%, за Людмилу Руснак – 5,9%. Недействительными признаны 1,3% "бюллетеней".



Явка на "выборах" якобы составила 77%.



Также известно, что на "выборах" главы "ДНР" побеждает Денис Пушилин с 60,9% голосов. Роман Храменков набрал 14,1%, Елена Шишкина – 9,2%, Роман Евстифеев – 7,8%, Владимир Медведев – 6,4%. В Донецке обработали 97,52% "бюллетеней". Утверждается, что явка превысила 80%.

