The New York Times: Саудовская Аравия планировала убийства в Иране

Высокопоставленные чиновники Саудовской Аравии, близкие к наследному принцу Мухаммеду бин Салману, в марте 2017 года обсуждали с группой бизнесменов заказные убийства граждан Ирана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета The New York Times.



Участники встречи предложили бизнесменам выделить два миллиарда долларов, чтобы привлечь к убийствам частные разведывательные компании. Среди тех, кого планировали убить саудиты, значился иранский военный Касем Сулеймани. Посоветовавшись с адвокатом, бизнесмены отказались участвовать в убийствах.



На встрече присутствовал генерал Ахмед Ассири, которого уволили в октябре 2018 года за организацию убийства журналиста Джамаля Хашогджи в Стамбуле. Также на встрече были предприниматель ливанского происхождения Джордж Надер и гражданин Израиля Джоэль Замель, связанный с разведывательными службами этой страны.



Представитель правительства Саудовской Аравии и юристы Надера и Замеля отказались от комментариев.



2 октября 2018 года в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле был убит оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашогджи, с 2017 года проживавший в США. По версии властей Турции, после убийства тело журналиста растворили в кислоте.



Саудовская Аравия обвинила в убийстве 15 сотрудников саудовских спецслужб, которые, по утверждению Эр-Рияда, действовали по своей инициативе. Первоначально саудовские власти не признавали убийство, заявляя, что Хашогджи покинул консульство.

