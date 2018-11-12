Лось стал причиной ДТП под Чернобылем

Под Чернобылем в результате столкновения легковушки с диким животным, что выбежала на трассу, пострадали четыре человека. Об этом УНН рассказали в пресс-службе ГСЧС Киевской области.



"Четыре человека ехали с работы домой в город Славутич. Внезапно на трассе, по которой они ехали, выбежала дикое животное, а именно - лось. Они в него врезались. Машину вынесло в кювет. Животное убило на месте от удара", - рассказали в пресс-службе.



По сообщению пресс-центра ГЧСЧ, авария произошла в воскресенье на 3-м километре автомобильной дороги Чернобыль-Славутич, за пределами территории зоны отчуждения и зоны обязательного отселения.



Спасатели деблокировали четырех пострадавших из автомобиля Renault Duster и в тяжелом состоянии передали их в карету скорой медицинской помощи.



"Пострадали четыре человека, один человек из пострадавших - в более легком состоянии... В данный момент они находятся в больнице, пока их состояние неизвестно", - сообщили УНН в пресс-службе.

