Гройсман обещает начать монетизацию субсидий с 1 января

Премьер-министр Владимир Гройсман планирует начать монетизацию жилищных субсидий 1 января 2019 года.



Об этом он заявил, выступая на ежегодном заседании Совета регионального развития, сообщает корреспондент Укринформа.



"С 1 января мы начинаем монетизацию субсидий. Это даст возможность и отдавать часть средств, которые люди сэкономили, и в том числе монетизировать для каждой украинской семьи, чтобы люди конкретно знали, что у них есть счет в банке и туда поступили средства, и эти средства можно направлять на эти нужды", - сказал Гройсман.



Он напомнил, что правительство уже ввело электронный реестр субсидиантов, который сделал систему предоставления субсидий открытой, прозрачной.

