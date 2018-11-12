КНДР уничтожила 636 мин на границе с Южной Кореей

КНДР обнаружила и уничтожила 636 мин, установленных ранее в районе пункта Пханмунджом на границе с Республикой Корея. Об этом сообщил в понедельник журналистам южнокорейский министр национальной обороны Чон Гён Ду.



"На южной стороне границы мин не обнаружено, а Север проинформировал нас, что уничтожил более 600 мин, а точнее - 636", - подчеркнул министр.



Двумя днями ранее Сеул и Пхеньян завершили вывод войск и оружия с 11 блок-постов, расположенных в демилитаризованной зоне (ДМЗ), которая разделяет две части Корейского полуострова. Юг и Север к концу ноября должны полностью ликвидировать 10 блок-постов ДМЗ, а по одному законсервируют для демонстрации туристам в будущем.



Всего в ДМЗ со стороны Южной Кореи насчитывается 60 блок-постов, со стороны КНДР - 160, но вывод войск и оружия произведен только с 11.



В сентябре министры обороны двух стран подписали соглашение о снижении напряженности и избежании случайных конфликтов в районе границы. Данные шаги являются частью предусмотренных соглашением мер.

