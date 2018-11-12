Венгрия перенесла выдачу паспортов закарпатцам на свою территорию - Москаль

Власти Венгрии перенесли выдачу венгерских паспортов проживающим в Закарпатской области гражданам Украины в приграничный город Кишварда, заявил глава Закарпатской областной государственной администрации (ОГА) Геннадий Москаль.



"Ничего не изменилось. Перенесли выдачу в соседний венгерский город Кишварда. Что изменилось? Люди сели на электричку, 7 минут идет электричка, и они уже в Кишварде, там принимают. На экономику оно не влияет и не влияет на регион. У других есть иное мнение. Если мы идем в Европу, и девиз "без границ", то что дает двойное гражданство? На каждом паспорте члена ЕС не пишется страна, пишется "Европейский Союз". Мы хотим в ЕС? Хотим", - прокомментировал ситуацию Г.Москаль в эфире телеканала "112.Украина" в понедельник утром.



По словам главы Закарпатской ОГА, у тех, кто получает такие паспорта, разные мотивы.



"Многие берут для того, чтобы найти работу, другие берут, чтобы получить пенсию, третьи – чтобы воссоединиться с родственниками. Нет таких, чтобы все брали из-за патриотизма, любви, у каждого человека есть свои причины. Венгрия не может принять такое количество людей, и она все делает, чтобы эти люди остались на территории Закарпатья, помогает им", - сказал Г.Москаль.



Ранее в украинских СМИ появилась информация о выдаче паспортов Венгрии гражданам Украины на территории консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области, а также соответствующее видео с принятием присяги. После принятия присяги, в котором граждане называют Венгрию своей родиной и обязываются служить ей, сотрудники дипучреждения призывают их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.



3 октября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина в четверг, 4 октября, направит ноту венгерской стороне о необходимости покинуть территорию Украины консулу Венгрии в г.Берегово. В ответ на это Министерство иностранных дел Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию.



4 октября послу Венгрии в Украине Эрно Кешкеню была вручена нота о том, что консул Венгрии в г.Берегово Закарпатской области объявлен персоной нон-грата и должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов.



После этого на пресс-конференции 4 октября в Будапеште П.Сийярто сообщил, что МИД Венгрии дало украинскому консулу 72 часа для того, чтобы покинуть венгерскую территорию в ответ на действия Киева. "Украинский посол в Будапеште была проинформирована, что один из работающих здесь консулов должен покинуть Венгрию в течение 72 часов, это пропорциональный ответ",- сказал глава МИД Венгрии.



13 октября 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Киев в ближайшее время выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии в Украине. "Венгрия предложила кандидатуру представителя дипломатического ведомства, который имеет связь с Закарпатьем, и мне даже Петер Сийярто (глава МИД Венгрии - ИФ) сказал, что он уже активно изучает украинский. То есть с назначением посла вопросов нет", - сказал П.Климкин во время своей поездки в Ужгороде.



По информации СМИ, новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. 8 ноября венгерский дипломат Иштван Ийдярто получил агреман от Министерства иностранных дел Украины на назначение послом в Киеве.

