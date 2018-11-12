Переговорщик ЕС по Brexit опроверг слухи о соглашении между Брюсселем и Лондоном

Главный переговорщик ЕС по выходу Великобритании из состава сообщества (Brexit) Мишель Барнье опроверг все слухи о достижении соглашения между Брюсселем и Лондоном. Об этом он заявил в понедельник на заседании Совета ЕС на уровне министров по европейским делам, посвященном переговорам по Brexit.



"Соглашения по Brexit пока нет, - заявил он. - Мы ожидаем ответных предложений британской стороны". Барнье в очередной раз заявил, что ЕС и Великобритания прилагают максимум усилий для достижения договоренности, но также подтвердил, что Еврокомиссия ведет активную подготовку к сценарию выхода Великобритании из ЕС без достижения соглашения.



В свою очередь замминистра Великобритании по вопросам Brexit Мартин Каланан заявил, что Великобритания не намерена торопить события на переговорах Brexit. "Мы активно работаем над соглашением [с ЕС], у нас еще есть несколько вопросов, которые надо доработать и зафиксировать. Мы не хотим торопить события, чтобы добиться соглашения, которое подходит ЕС, Великобритании и может быть одобрено британским парламентом", - сказал он.



В последние дни ряд СМИ как в Великобритании, так и на континенте опубликовали серию материалов со ссылками на конфиденциальные источники, в которых сообщалось о том, что соглашение между Брюсселем и Лондоном уже достигнуто. Основной проблемой на этих переговорах сейчас остается вопрос о таможенном режиме на границе между остающейся в ЕС Ирландией и выходящей из Евросоюза в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.



Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны будут одобрить Европарламент и Вестминстер. Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года (по британскому времени, в полночь с 29 на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.

