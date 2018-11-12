Эр-Рияд допустил необходимость сокращения суточной добычи нефти на 1 млн баррелей

Крупные производители нефти на саммите в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби признали, что может понадобиться сокращение производства нефти на 1 миллион баррелей в сутки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.



Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в понедельник заявил, что, по данным анализа, может потребоваться сокращение добычи, но власти считают, что в этом вопросе есть много предположений.



При этом издание Arab News уточняет, что именно саудовский министр энергетики заявил, что нам "необходимо сократить поставки нефти на 1 млн баррелей в день по сравнению с поставками в ​​октябре".



Его коллега из Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, который сейчас занимает пост президента ОПЕК, также сказал, что, вероятно, будут необходимы "изменения".



Он, однако, добавил, что "нам не нужно слишком остро реагировать, когда это произойдет".



Сырая нефть упала в цене до минимума в 30 долларов за баррель в январе 2016 года. Нефть Brent, которая торговалась выше 80 долларов за баррель в последнее время, теперь колеблется в пределах, немного выше 70 долларов.

