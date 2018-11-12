Перри: Украина может стать Техасом для Европы

В Соединенных Штатах считают Украину государством с большим потенциалом в сфере энергетики. Об этом сегодня в Киеве заявил министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри, передает корреспондент УНН. По словам американского министра энергетики, Украина имеет очень большой потенциал в сфере энергоресурсов.



"Украина может стать Техасом для Европы", - заявил министр.



Он также отметил, что сейчас важно обеспечить разнообразие поставщиков энергоресурсов в Европе.



"Поэтому мы очень сильно против "Северного потока-2". Россия использует энергию как оружие, и это неприемлемо. Разнообразие поставок очень важно, и я не говорю только об американской энергии", - отметил Перри, вспомнив, в частности, о Трансанатолийском газопроводе, который должен обеспечить транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.



Справка УНН: штат Техас богат природными ресурсами и является крупнейшим сельскохозяйственным и промышленным штатом в США. Штат является главным поставщиком нефти в стране.

