Найдены планеты загадочного происхождения

Польские астрономы обнаружили в Млечном Пути две новые планеты, которые могут оказаться сиротами, то есть не иметь своей собственной звезды. О своем открытии ученые сообщили в препринте, выложенном в репозитории arXiv. Однако на настоящий момент пока невозможно определить, действительно ли эти объекты являются «странниками».



Планетами-сиротами называют объекты, которые обладают круглой формой и массой, сопоставимой с планетарной, однако при этом они не вращаются по круговой орбите вокруг звезды, а свободно летят в космическом пространстве. По мнению астрономов, такие небесные тела не могут формироваться самостоятельно, а были сорваны с орбит вокруг родительских звезд в результате катастрофы. На настоящий момент подтверждено существование как минимум двух планет-сирот, однако известно еще несколько объектов, обладающих похожими свойствами.



Ученые обнаружили новые планеты-сироты в рамках эксперимента OGLE (англ. Optical Gravitational Lensing Experiment). Метод, который использовали астрономы, называется гравитационным микролинзированием. Он заключается в поиске событий прохождения свободно летящих планет на фоне звезд. Планета играет роль линзы, то есть своей гравитацией фокусирует свет от фонового объекта. В результате звезда для земного наблюдателя временно увеличивает свою яркость.



Астрономы зафиксировали два события гравитационного микролинзирования — OGLE-2012-BLG-1323 и OGLE-2017-BLG-0560. Согласно расчетам, первое событие было вызвано объектом, масса которого сравнима либо с массой Земли (если объект находится в диске галактики), либо с массой Нептуна (если он расположен в балдже). Второе событие было вызвано объектом с массой Юпитера или с коричневым карликом. Однако исследователи все еще допускают возможность, что обе планеты могут на самом деле быть связаны с родительским светилом и иметь очень широкие орбиты.

