Форвард "Барселоны" опоздал на матч чемпионата Испании

Форвард "Барселоны" Усман Дембеле приехал на стадион за 2 минуты до стартового свистка в матче чемпионата Испании.



Об этом сообщает El Chiringuito .



Дембеле опоздал на домашний матч своей команды против "Бетиса". Из-за проблем футболиста с дисциплиной главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заранее не включил француза в заявку на матч.



Дембеле прибыл на парковку перед стадионом в 16:13 по местному времени - за 2 минуты до стартового свистка и пропустил начало матча.



Ранее сообщалось, что персонал каталонского клуба полтора часа не мог найти Дембеле, у которого регулярно возникают проблемы с дисциплиной. В частности, француз опоздал на клубное собрание перед матчем Лиги чемпионов против итальянского "Интера".

