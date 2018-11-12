Форвард "Барселоны" опоздал на матч чемпионата Испании
Форвард "Барселоны" Усман Дембеле приехал на стадион за 2 минуты до стартового свистка в матче чемпионата Испании.
Об этом сообщает El Chiringuito .
Дембеле опоздал на домашний матч своей команды против "Бетиса". Из-за проблем футболиста с дисциплиной главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде заранее не включил француза в заявку на матч.
Дембеле прибыл на парковку перед стадионом в 16:13 по местному времени - за 2 минуты до стартового свистка и пропустил начало матча.
Ранее сообщалось, что персонал каталонского клуба полтора часа не мог найти Дембеле, у которого регулярно возникают проблемы с дисциплиной. В частности, француз опоздал на клубное собрание перед матчем Лиги чемпионов против итальянского "Интера".
Источник: Эспресо.ТВ
16:13