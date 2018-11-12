Киев и Вашингтон подпишут протокол о сотрудничестве в ядерной безопасности – Климкин

Украина и США подпишут протокол о сотрудничестве в ядерной безопасности, анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"Мы сейчас будем встречаться с министром энергетики (США Риком - ИФ) Перри, будем подписывать протокол о сотрудничестве по ядерной безопасности", - сказал П.Климкин журналистам в понедельник в Киеве.



Как известно, 11 и 12 ноября министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри находится с визитом в Украине.

