Разгадана столетняя тайна мозга

Ученые Научно-исследовательского института Карилиона при Университете штата Вирджиния (Virginia Tech Carilion Research Institute) определила функции перинейрональных сетей — специфических структур головного мозга, предназначение которых оставалось загадкой в течение более ста лет. Результаты помогут разработать новые методы борьбы с эпилепсией. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.



Перинейрональной сетью называют структуру, состоящую из внеклеточных веществ, окружающих тела и отростки некоторых типов нервных клеток в головном и спинном мозге человека и животных. Считается, что она играет важную роль в развитии нервной системы и регулирует синаптическую пластичность. Врач и биолог Камилло Гольджи предполагал, что сеть ограничивает передачу сигналов от нейрона к нейрону.



Ученые изучили мышиную модель эпилепсии, вызванной глиобластомой — злокачественной опухолью нейроглии (вспомогательных клеток нервной ткани). Патологические ткани выделяют избыточное количество глутамата, который убивает здоровые клетки и освобождает место для роста опухоли. Исследователи обнаружили, что глутамат подавляет активность гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), являющейся тормозным нейромедиатором. Уменьшение содержание ГАМК связано с развитием эпилепсии.



Также оказалось, что глиобластома производит ферменты, атакующие перинейрональную сеть возле производящих ГАМК нейронов. Нейробиологи выяснили, что внеклеточные вещества позволяют нейронам быстро проводить импульсы. При нарушении сети у мышей появляются судороги из-за того, что ГАМК выделяется с недостаточной скоростью. Таким образом, подавление ферментов с помощью специфичных ингибиторов может стать новым методом лечения эпилепсии у людей.

